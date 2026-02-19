لقي 10 عمال مصرعهم اليوم الخميس في حادث تصادم مروع على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، أثناء عودتهم من العمل، حيث كانوا صائمين خلال أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأظهرت اللقطات الأولى من موقع الحادث تفتت سيارة النقل وارتطامها بسيارة ربع نقل محملة بالأفراد، ما أدى إلى وفاة جميع الركاب العشرة على الفور.

تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور إلى الموقع، حيث تم نقل الجثث إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، فيما نُقل مصابان اثنان إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج، وهما: إسماعيل محمد إسماعيل 26 عامًا، مصابًا بقطع في الوجه، ومحمود محمد السيد 31 عامًا، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم.

وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، والتحقيق في أسباب التصادم، وسط حالة من الحزن بين أهالي الضحايا الذين فقدوا حياتهم أثناء صيامهم.