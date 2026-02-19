إعلان

سيارة تفتت و10 عمال ماتوا صائمين.. اللقطات الأولى من حادث بورسعيد المروع

كتب : طارق الرفاعي

03:18 م 19/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حادث بورسعيد المروع (4)
  • عرض 5 صورة
    حادث بورسعيد المروع (5)
  • عرض 5 صورة
    حادث بورسعيد المروع (3)
  • عرض 5 صورة
    حادث بورسعيد المروع (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي 10 عمال مصرعهم اليوم الخميس في حادث تصادم مروع على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، أثناء عودتهم من العمل، حيث كانوا صائمين خلال أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأظهرت اللقطات الأولى من موقع الحادث تفتت سيارة النقل وارتطامها بسيارة ربع نقل محملة بالأفراد، ما أدى إلى وفاة جميع الركاب العشرة على الفور.

تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور إلى الموقع، حيث تم نقل الجثث إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، فيما نُقل مصابان اثنان إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج، وهما: إسماعيل محمد إسماعيل 26 عامًا، مصابًا بقطع في الوجه، ومحمود محمد السيد 31 عامًا، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم.

وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، والتحقيق في أسباب التصادم، وسط حالة من الحزن بين أهالي الضحايا الذين فقدوا حياتهم أثناء صيامهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارة نقل حادث بورسعيد بورسعيد محور 30 يونيو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
4 جثث أشلاء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد إلى 18 شخصًا - صور
أخبار المحافظات

4 جثث أشلاء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد إلى 18 شخصًا - صور
أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين
أخبار مصر

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين
بط بالبرتقال في رمضان بطريقة احترافية.. مع الشيف الشربيني
فيديوهات رمضان

بط بالبرتقال في رمضان بطريقة احترافية.. مع الشيف الشربيني
"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا
حوادث وقضايا

"شاله على الكبوت 500 متر".. حكم من الجنايات ضد المتهم بقتل شقيقه دهسًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة