تسريب مفاجئ.. مصرع كيميائي في حريق داخل مصنع سكر جرجا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:27 م 19/02/2026

تسريب خزان السكر وحريق مصنع سكر جرجا

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي موظف كيميائي بمصانع سكر جرجا جنوبي محافظة سوهاج مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق داخل خزان طبخ السكر بالمصنع نتيجة حدوث تسريب مفاجئ، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الخزان.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع المدعو حازم فؤاد ثابت 40 عامًا يعمل كيميائي إنتاج بالمصنع.

نقلت الجثة بواسطة سيارة إسعاف لمشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وانتقلت قوات الحماية المدنية بجرجا إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع.

جرى إخطار اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج بالواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

