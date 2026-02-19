إعلان

بالصورـ وكيل تعليم أسيوط يتفقد المدارس ويتابع تنفيذ لائحة الانضباط

كتب : محمود عجمي

01:28 م 19/02/2026
    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس شرق المدينة ويتابع تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي (4)
    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس شرق المدينة ويتابع تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي (5)
    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس شرق المدينة ويتابع تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي (6)
    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس شرق المدينة ويتابع تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي (7)
    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس شرق المدينة ويتابع تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي (3)
    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس شرق المدينة ويتابع تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي (8)
    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس شرق المدينة ويتابع تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي (9)
    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس شرق المدينة ويتابع تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي (10)
    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس شرق المدينة ويتابع تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي (1)

تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صباح اليوم الخميس، سير العملية التعليمية بمدرستي خديجة بنت خويلد الابتدائية المشتركة والشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق أسيوط، وذلك لمتابعة تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي وتطبيق البرامج العلاجية المخصصة للطلاب ضعاف المستوى.

تأتي الجولة في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف المتابعات الميدانية داخل المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات التي تضم 21 فصلاً دراسيًا، حيث أجرى حوارًا مع الطالبات حول أهمية الانتظام في الحضور والالتزام بالتقييمات الأسبوعية والأنشطة الصفية. كما دعاهن للاستفادة من التقنيات الحديثة التي توفرها الوزارة، وعلى رأسها منصة بنك المعرفة المصري (http://www.ekb.eg) للحصول على المواد العلمية في مختلف التخصصات، وكذلك موقع وزارة التربية والتعليم (http://www.moe.gov.eg) بما يتيحه من مكتبات رقمية ومناهج مطورة. وحث الطالبات على تنمية مهاراتهن التكنولوجية عبر منصة "كيريو" الخاصة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي.

واستكمل "دسوقي" جولته بزيارة مدرسة خديجة بنت خويلد الابتدائية المشتركة التي تضم 25 فصلاً دراسيًا، حيث تابع عدداً من الحصص للصف الرابع الابتدائي، وأجرى اختبارات لقياس مهارات القراءة والكتابة لدى بعض التلاميذ، كما اطمأن على تنفيذ البرامج العلاجية المقدمة للطلاب الضعاف ومدى التزامهم بلائحة الانضباط المدرسي.

وشدد وكيل الوزارة خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بخطط المناهج ومطابقتها للجداول الزمنية، والاهتمام بسجلات الدرجات والتقييمات الأسبوعية والسلوك والمواظبة. كما وجه بتفعيل برامج علاج ضعاف المستوى في مختلف المواد، وتطبيق برامج القرائية بالمرحلة الابتدائية، إضافة إلى متابعة معدلات الغياب اليومية وتفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات الثقافية والعلمية والرياضية بما يخلق بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

