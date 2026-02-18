استهل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، أولى ساعات وصوله لتولي مهام منصبه الجديد، بجولة ميدانية موسعة لعدد من شوارع مدينة سوهاج، مؤكدًا أن العمل من الميدان والتواصل المباشر مع المواطنين سيكون نهج المرحلة المقبلة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تحسينها.

رافق المحافظ خلال الجولة، كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ومسئولي التموين، وشرطة والمرافق، والطرق، والمتابعة الميدانية.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق سوهاج، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث استمع إلى شرح مفصل من مدير المركز حول آليات العمل وعدد الطلبات المقدمة ونسب الإنجاز، موجهاً بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء طلباتهم وتبسيط الإجراءات.

كما تفقد المحافظ عددًا من الشوارع المتفرعة من شارع التحرير ومنطقة الزهراء، واطلع على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، موجهاً برفع مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات بشكل دوري، للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالشوارع، والتصدي لأي مخالفات بشكل فوري.

وشملت الجولة المرور على مستشفى الهلال للتأمين الصحي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال المبتسرين، والعناية المتوسطة، والعناية المركزة، واستمع إلى شرح من الدكتور محمد خلف مدير فرع التأمين الصحي بسوهاج حول آخر التطورات بالمستشفى، واطمأن على عدد من المرضى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، موجهاً بالاهتمام بالنظافة العامة بالمستشفى .

كما التقى المحافظ بالطاقم الطبي، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتفقد أعمال التطوير الجارية بالدور الثاني علوي، موجهاً بسرعة الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وتضمنت الجولة، كذلك تفقد معرض "أهلاً رمضان" بميدان الشبان المسلمين، حيث اطمأن المحافظ على توافر السلع الأساسية وجودتها، والأسعار المخفضة المقدمة للمواطنين، مشدداً على استمرار ضخ السلع بكميات كافية وتكثيف الرقابة التموينية.

واختتم محافظ سوهاج الجديد الجولة بتفقد سوق مدينة ناصر الحضري، حيث التقى بعدد من المترددين على السوق، واستمع إلى آرائهم بشأن جودة السلع والأسعار، موجهاً برفع مستوى النظافة والانضباط داخل السوق، وتكثيف المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسعار وتقديم خدمة لائقة للمواطنين.

وأكد المحافظ في ختام جولته أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجولات الميدانية بكافة مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتحقيق استجابة سريعة وفعالة لمطالبهم.