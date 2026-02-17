محافظ أسيوط الجديد يتفقد إدارات الديوان العام فى أول أيام عمله -صور

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية موسعة داخل ديوان عام المحافظة، في أول أيام عمله، حرص خلالها على المرور على الإدارات المختلفة ومقابلة العاملين بها، في رسالة واضحة تؤكد أهمية التواصل المباشر وترسيخ ثقافة العمل الجماعي منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث شملت الجولة عددًا من الإدارات الحيوية، من بينها مركز التدريب، والمركز التكنولوجي، وإدارة خدمة المواطنين، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وإدارة المتغيرات المكانية، فضلًا عن المكاتب والإدارات المختلفة داخل الديوان العام، وحرص المحافظ على التعرف على طبيعة العمل بكل إدارة، وحجم المهام المكلفة بها، وآليات الأداء المتبعة، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الأداء وتطوير منظومة العمل الإداري بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.



وخلال تفقده للمركز التكنولوجي، شدد المحافظ على ضرورة تسريع معدلات إنجاز طلبات المواطنين، وتقليل زمن الانتظار، وتقديم الخدمة في إطار من الشفافية والانضباط، بما يحقق رضا المواطن ويعكس صورة حضارية للجهاز التنفيذي، كما تابع آليات العمل بمركز المعلومات وإدارة المتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية دقة البيانات وسرعة تحديثها لدعم اتخاذ القرار.



وفي إطار اهتمامه بالتواصل المباشر مع المواطنين، التقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين المترددين على الديوان العام لقضاء مصالحهم، واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم، واطمأن على انتظام تقديم الخدمات لهم دون معوقات، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.



وشدد اللواء محمد علوان على أهمية الالتزام والانضباط الوظيفي، وسرعة إنجاز مصالح المواطنين دون تأخير، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام جميع العاملين لطرح آرائهم وأفكارهم في إطار من الشفافية والتعاون، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحفيز الأداء الإيجابي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الصالح العام..



وفي سياق متصل، هنأ محافظ أسيوط العاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالأمن والاستقرار، وعلى أبناء أسيوط بالخير والبركات، وأن يكون شهرًا يحمل مزيدًا من العمل الجاد والإنجاز.



من جانبهم، أعرب موظفو الديوان العام عن تقديرهم لحرص المحافظ على بدء مهامه بجولة ميدانية بينهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس اهتمامه بالعاملين وإيمانه بدورهم في دعم مسيرة العمل التنفيذي، ومتمنين له التوفيق في قيادة المحافظة نحو مزيد من التنمية والاستقرار.