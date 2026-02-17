إعلان

حريق هائل يلتهم 3 مزارع دواجن في الفيوم

كتب : حسين فتحي

04:56 م 17/02/2026

حريق مزرعة دواجن أرشيفية

الفيوم – حسين فتحي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من السيطرة على حريق هائل اندلع بثلاث مزارع دواجن بنجع «محمد عبد الحميد» التابع لقرية «سيلا» بمركز الفيوم، دون وقوع إصابات بشرية.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بنشوب حريق بثلاث مزارع لإنتاج الدواجن بنجع محمد عبد الحميد التابع لقرية سيلا.

جرى الدفع بأربع سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد إسلام حمدي وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، حيث جرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى مناطق مجاورة.

وكشفت التحريات التي قادها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، أن سبب الحريق يرجع إلى تسرب غاز من أسطوانة تُستخدم في تدفئة الدواجن، ما أدى إلى اشتعال النيران التي امتدت إلى محتويات المزارع الثلاث بالكامل، والتي شملت قطعًا خشبية ومساقي مياه، فضلًا عن نفوق آلاف الدواجن داخلها.

وتم إخطار نيابة مركز الفيوم التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

