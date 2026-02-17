رائحة كريهة تكشف العثور على جثة "خمسيني" في حالة تحلل داخل مسكنه بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سادت حالة من الحزن بمنطقة حي دحروج التابعة لمدينة دسوق في كفر الشيخ، عقب العثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر، متوفى داخل مسكنه في حالة تحلل رمي كامل، بعد انبعاث رائحة كريهة من منزله.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الأمير، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بورود بلاغ من أهالي الحي حول انبعاث رائحة نفاذة من مسكن المواطن "خميس. م. أ" (53 عامًا)، مقيم بذات المنطقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وفحص المسكن، عُثر على المذكور جثة هامدة وفي حالة تحلل ناتجة عن مرور عدة أيام على الوفاة.

وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري، أفاد التقرير الأولي بـعدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وقوع الوفاة منذ أكثر من 5 أيام، ويرجح أن يكون سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية.

نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة المختصة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان السبب الحقيقي للوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح وتسليم الجثمان لذويه.