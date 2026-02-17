يفتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، غدًا الثلاثاء، سوقي المنهل والتبة اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر لنقل الباعة لهما بعد إزالة سوق المنهل العشوائي بمدينة نصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة في أسواق مجمعة.

