محافظ القاهرة يفتتح سوقي المنهل والتبة غدًا

كتب : مصراوي

12:43 م 17/02/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

يفتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، غدًا الثلاثاء، سوقي المنهل والتبة اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر لنقل الباعة لهما بعد إزالة سوق المنهل العشوائي بمدينة نصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة في أسواق مجمعة.

سوق المنهل سوق التبة صندوق تحيا مصر محافظ القاهرة

