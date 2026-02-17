إعلان

مصرع وإصابة 4 في تصادم ملاكي مع ميكروباص بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

11:10 ص 17/02/2026

تصادم ميكروباص وملاكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع، صباح اليوم، أمام قرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث نتج بسبب اصطدام سيارة ملاكي تحمل رقم 5437 ه ص ع بسيارة ميكروباص رقم 3365 ه ف ا، ما أسفر عنه مصرع المدعو محمد سيف اليزل عبد العزيز محمود، من قرية الخيام.

ونقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي بالكوامل لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم تصادم سيارتين أمن سوهاج حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
جنة الصائم

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة
نصائح طبية

قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة
رحلة الحد الأدنى للأجور والجنيه في 11 سنة: زيادة يلتهمها ضعف العملة- جراف
أخبار البنوك

رحلة الحد الأدنى للأجور والجنيه في 11 سنة: زيادة يلتهمها ضعف العملة- جراف
"الأهلي بيدفع مرتب 3 مدربين".. شوبير يثير الجدل حول أنباء رحيل توروب
رياضة محلية

"الأهلي بيدفع مرتب 3 مدربين".. شوبير يثير الجدل حول أنباء رحيل توروب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة الحد الأدنى للأجور والجنيه في 11 سنة: زيادة يلتهمها ضعف العملة- جراف تفاعلي
خريطة مسلسلات رمضان 2026.. القنوات الناقلة وأبرز النجوم
رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات