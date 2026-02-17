مصرع وإصابة 4 في تصادم ملاكي مع ميكروباص بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع، صباح اليوم، أمام قرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث نتج بسبب اصطدام سيارة ملاكي تحمل رقم 5437 ه ص ع بسيارة ميكروباص رقم 3365 ه ف ا، ما أسفر عنه مصرع المدعو محمد سيف اليزل عبد العزيز محمود، من قرية الخيام.

ونقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي بالكوامل لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.