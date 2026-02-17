انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، غياب وزير الاستثمار عن جلسة مناقشة مشروع قانون سجل المستوردين، قائلًا: "من حسن الطالع أن رئيس هيئة الرقابة المالية أصبح وزيرًا للاستثمار، ثم يغيب عن أول مشروع قانون نناقشه بخصوص حقيبته الجديدة، وهذا أمر غير محمود".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحًا أن أغلب الملاحظات التي قدمتها الحكومة لتعديل المشروع جاءت استجابةً لملاحظات هيئة الرقابة المالية.

وقال: "التعديلات في معظمها تعالج أوجه القصور والعوار، وتحل كثيرًا من المشكلات التي كان يقع فيها المتضررون نتيجة تضرر سجل المستوردين أو إيقافه، أو تضرر الورثة".

اقرأ أيضًا:

رسمياً.. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"

ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق