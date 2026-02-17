إعلان

نائب ينتقد غياب وزير الاستثمار عن مناقشة القانون

كتب : مصراوي

01:01 م 17/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، غياب وزير الاستثمار عن جلسة مناقشة مشروع قانون سجل المستوردين، قائلًا: "من حسن الطالع أن رئيس هيئة الرقابة المالية أصبح وزيرًا للاستثمار، ثم يغيب عن أول مشروع قانون نناقشه بخصوص حقيبته الجديدة، وهذا أمر غير محمود".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحًا أن أغلب الملاحظات التي قدمتها الحكومة لتعديل المشروع جاءت استجابةً لملاحظات هيئة الرقابة المالية.

وقال: "التعديلات في معظمها تعالج أوجه القصور والعوار، وتحل كثيرًا من المشكلات التي كان يقع فيها المتضررون نتيجة تضرر سجل المستوردين أو إيقافه، أو تضرر الورثة".

اقرأ أيضًا:

رسمياً.. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"

ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب وزير الاستثمار ضياء داوود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
أخبار مصر

هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
بيان عاجل.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية
أخبار مصر

بيان عاجل.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية
صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات