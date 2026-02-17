أعلنت شركة فيزا العالمية للمدفوعات الإلكترونية، اليوم إنشاء منطقة فرعية جديدة تضم مصر وليبيا والسودان، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية للنمو في المنطقة.

ويعكس هذا القرار، وفق بيان الشركة، التزام فيزا بدعم أولويات الحكومات الوطنية في مجال التحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية (فينتك) وشركاء التجار.

واستناداً إلى خبرة فيزا الممتدة لأكثر من40 عاماً في المنطقة، تمكّن الهيكلية التنظيمية الجديدة الشركة من الاقتراب بشكل أكبر من عملائها وأصحاب المصلحة، ودعم الشركات والحكومات والشركاء في الابتكار والنمو، بما يعزز التزام فيزا بتطوير المدفوعات الرقمية، والشمول المالي، وتمكين التجارة في منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان الأوسع.

وأوضحت فيزا أنه تم تعيين ملاك البابا مديراً عاما لمصر وليبيا والسودان حيث ستتولى الإشراف على استراتيجية فيزا، وتطوير الأعمال، وتنفيذ الخطط التشغيلية في الأسواق المحلية بالدول الثلاث.

وخلال السنوات الماضية، قادت ملاك العديد من المبادرات الرئيسية في مصر بصفتها المدير العام للشركة بمصر، وأسهمت في دفع نمو خطوط أعمال جديدة وإقامة شراكات استراتيجية رئيسية في السوق.

وقالت ملاك البابا "يشرفني تولي هذه المسؤولية الموسعة ومواصلة قيادة استراتيجية فيزا في مصر وليبيا والسودان.

تشهد هذه الأسواق مراحل محورية في مسيرة التحول الرقمي، وتظل فيزا ملتزمة بدعم الحكومات والمؤسسات المالية والتجار وشركات التكنولوجيا المالية لبناء تجارب دفع آمنة، وميسّرة، ومبتكرة للجميع.

وسيتولى أحمد محيي، الذي شغل سابقاً منصب المدير الإقليمي لفيزا في تونس والجزائر وموريتانيا وليبيا والسودان، منصب رئيس المبيعات في مصر، مستنداً إلى خبرته العميقة في إدارة علاقات العملاء لدعم استراتيجية نمو فيزا في السوق المصري.

ومع ما يقرب من عقدين من الخبرة في فيزا وسجل حافل بالإنجازات في أسواق شمال أفريقيا، سيقود أحمد فريق مبيعات فيزا في مصر، مع التركيز على دفع النمو وتعزيز الشراكات القائمة على القيمة مع المؤسسات المالية.