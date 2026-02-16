إعلان

أستاذة عمارة ووكيلة كلية الهندسة.. من هي أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية؟

كتب : مصراوي

02:15 م 16/02/2026

أميرة يسن

أدت الدكتورة أميرة يسن محمد هيكل، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية كنائب لمحافظ الإسكندرية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حركة المحافظين ونوابهم الجديدة، لتنتقل من العمل الأكاديمي إلى العمل التنفيذي بالمحافظة.

كانت أميرة هيكل تشغل منصب وكيلة كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، حيث ركّزت خلاله على ربط الخبرات الهندسية الأكاديمية بالاحتياجات الميدانية والمجتمعية، وإدارة الملفات البيئية والتنموية، وضمان جودة البرامج التعليمية بالكلية.

مسيرة أكاديمية حافلة

بدأت مسيرتها العلمية بحصولها على بكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة المنصورة عام 1998، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، واحتلت المركز الأول على دفعتها. ثم حصلت على الماجستير في الهندسة المعمارية عام 2005، وتخرجت بدرجة دكتوراه الفلسفة في 2011، وتدرجت في الدرجات الوظيفية حتى وصلت إلى درجة أستاذ بقسم العمارة.

تمتد خبرتها الأكاديمية والفنية لأكثر من 26 عامًا في مجالات التصميم المعماري، والتخطيط الحضري المستدام، والتنسيق الحضاري للمدن، كما اكتسبت مهارات واسعة في التخطيط والرقابة الإدارية من خلال قيادتها لوكالة الكلية.

من الأكاديمية إلى العمل التنفيذي

مع توليها منصب نائب المحافظ، ستشرف أميرة هيكل على ملفات حيوية تشمل التخطيط العمراني، والهوية البصرية للمحافظة، ومتابعة مبادرة "حياة كريمة" والإسكان، بالإضافة إلى الرقابة على حملات النظافة والمرافق الأساسية والتصدي لمخالفات البناء، بما يتماشى مع خبرتها الهندسية.

وأكدت التوجيهات الرئاسية ضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لتذليل العقبات، لتكون نائب المحافظ الجديد جهة إشرافية فاعلة على تنفيذ المشاريع والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بالإسكندرية.

عبد الفتاح السيسي أميرة يسن

