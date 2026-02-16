إعلان

الدكتور محمد علي جبر.. أبرز المعلومات عن نائب محافظ المنيا الجديد؟

كتب : جمال محمد

02:08 م 16/02/2026

الدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا

شهدت محافظة المنيا، اليوم الإثنين، تعيين الدكتور محمد علي جبر نائباً جديداً للمحافظ خلفاً للدكتور محمد محمود أبو زيد والذي شغل هذا المنصب طوال 7 سنوات تقريباً.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن نائب المحافظ الجديد:

يعد الدكتور محمد علي محمد جبر، من أبناء محافظة بني سويف وبالتحديد قرية الدوالطة

كما يعد النائب الجديد من خريجي البرنامج الرئاسي، وتم تعيينه معاوناً لمحافظ بني سويف والمنسق العام للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وحقق فيها نجاحات ملموسة .

سبق وأن تم تكريم الدكتور محمد علي جبر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021 تقديراً لجهوده.

ويُعد النائب الجديد ثاني من يتولون هذا المنصب في محافظة المنيا عقب استحداثه لأول مرة منذ 7 سنوات، وظل في هذا الموقع الدكتور محمد أبو زيد حتى مغادرته اليوم.

