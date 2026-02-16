إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت والمكرونة واللحوم والذهب

كتبت- ميريت نادي:

02:07 م 16/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الزيت، والمكرونة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

