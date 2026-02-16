خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت والمكرونة واللحوم والذهب

انخفضت أسعار الزيت، والمكرونة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

