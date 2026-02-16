مكتبة الإسكندرية توثق سيرة "باسششت".. أول طبيبة مصرية في التاريخ

أطلقت مكتبة الإسكندرية فيلمًا وثائقيًا بعنوان "باسششت.. أول طبيبة مصرية"، ضمن سلسلة مشروع "عارف.. أصلك مستقبلك"، لتسليط الضوء على ريادة مصر القديمة في علوم الطب كأول مهد للعلوم والشفاء في العالم القديم.

ويتناول الوثائقي سيرة باسششت، أول رئيسة للطبيبات في التاريخ، بدءًا من تعلمها في "برعنخ" (بيت الحياة) بالمعابد، وممارستها تخصصات دقيقة شملت علاج السموم وجبر الكسور والأورام، بالإضافة إلى إشرافها على تدريب القابلات.

كما يبرز الفيلم دقة المنظومة الطبية المصرية التي أبهرت المؤرخين القدامى، مستعرضًا أدوات جراحية وأطرافًا صناعية محفوظة بمتحف الحضارة، مع الإشارة إلى اعتراف أبقراط وهيرودوت بالبرديات المصرية كمرجع أساسي في علوم الجراحة.

ويستعرض الوثائقي أثر الإرث الطبي المصري منذ اكتشاف اللوحة الخاصة بباسششت على يد عالم الآثار سليم حسن عام 1932، وصولًا إلى دور الطب المصري في تحويل الممارسات العلاجية من فن إلى علم طبي متكامل.