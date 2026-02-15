في غضون 10 أيام.. زيلينسكي يعلن عن "حزمة دعم" مرتقبة من الحلفاء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن توصل بلاده إلى اتفاقات مع الحلفاء الأوروبيين لتقديم "حزم دعم جديدة" تشمل قطاعي الطاقة والدفاع، وذلك قبيل حلول الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل في 24 فبراير الجاري.

وأوضح زيلينسكي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه أجرى اتفاقات في ميونيخ مع قادة "صيغة برلين" لتقديم حزم مساعدات محددة لدعم قطاعي الطاقة والدفاع الأوكراني، مؤكدا أن هذه الحزم ستدخل حيز التنفيذ بحلول 24 فبراير الجاري.

وكان زيلينسكي قد أعرب الجمعة الماضية، عقب اجتماع "صيغة برلين" الذي ضم نحو 12 قائدا أوروبيا في ميونيخ عن تطلعه لتأمين حزم دعم جديدة، واضعا "صواريخ الدفاع الجوي" على رأس أولويات احتياجات كييف العسكرية في المرحلة الراهنة.

وعبّر الرئيس الأوكراني عن شكره للشركاء الدوليين على استجابتهم، مشددا على أن بلاده تترقب التزام الحلفاء بالجدول الزمني المتفق عليه لضمان وصول كافة المساعدات العسكرية والتقنية دون تأخير.

وكشف زيلينسكي عن حجم الهجمات الروسية المكثفة، مشيرا إلى أن موسكو أطلقت نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية، و1200 قنبلة جوية موجهة، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ الباليستية، وذلك خلال الأسبوع الماضي وحده.

في غضون ذلك، تتمسك كييف بضرورة الحصول على ضمانات أمنية "ملزمة" من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين كشرط مُسبق للموافقة على أي اتفاق سلام، كما تشدد على أن إجراء أي عملية انتخابية يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار طوال فترة الحملة، لضمان نزاهة الاقتراع وسلامة الناخبين، وهو ما يضيف "تعقيدا جديدا" أمام الجداول الزمنية المقترحة دوليا.