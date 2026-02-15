أهالي ميت عاصم يحملون "إسلام" على الأعناق احتفالًا بعودته في القليوبية



أسوان - إيهاب عمران:

شهدت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، حفل ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الذي أُقيم بالمتحف المفتوح بمدينة أسوان، ويضم أكثر من 800 عمل فني من نتاج الدورات السابقة، بما يعكس مسيرة ممتدة من الإبداع والتراكم الفني على مدار 30 دورة.

قالت وزيرة الثقافة خلال الحفل، إن سمبوزيوم أسوان يُعد أحد أهم الفعاليات الثقافية التي ترعاها وزارة الثقافة، لما يمثله من دور محوري في إعادة الاعتبار لفن النحت، ودعم ورعاية المواهب الشابة، وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين المصريين للتفاعل مع المدارس الفنية المختلفة، بما يسهم في إثراء الحركة التشكيلية المصرية.

أضافت وزيرة الثقافة، أن مدينة أسوان تمثل بيئة ملهمة للفنانين، بما تحمله من تاريخ حضاري عريق وطبيعة فريدة، جعلت منها حاضنة مثالية لهذا الحدث الفني الدولي، ومنصة حقيقية للتلاقي الثقافي والإبداعي.

ووجّهت الدكتورة جيهان زكي الشكر للفنان أكرم المجدوب، القوميسير العام للسمبوزيوم، والفنان أحمد موسى، القوميسير العام المساعد، وللفنانين المشاركين الذين عكست أعمالهم مستوى فنيًا رفيعًا وتجربة إبداعية متميزة.

كما وجّهت الشكر لمحافظة أسوان على رعايتها الدائمة لهذا الحدث المتفرد، ودعمها المستمر لإنجاح فعالياته، بما يعزز من مكانة المدينة كمركز مهم للإبداع الفني.

أثنت وزيرة الثقافة على جهود صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، وجميع العاملين بالصندوق، تقديرًا لدورهم الكبير في التنظيم والإعداد، وخروج الحدث بصورة مشرفة تليق بقيمته ومكانته.

قامت وزيرة الثقافة بتكريم اسم الفنان الكبير الراحل آدم حنين، مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، وتسلم التكريم عنه المعماري أكرم المجدوب.

شمل التكريم اسم الفنان الكبير الراحل صلاح مرعي، وتسلمت التكريم كريمته المهندسة مريم مرعي، كما تم تكريم الجهات المتعاونة التي أسهمت بدور فاعل في تهيئة بيئة العمل ودعم الجوانب اللوجستية والفنية للدورة الثلاثين، وفي مقدمتها محافظة أسوان، ممثلة في اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تقديرًا لدورها كشريك رئيسي في استضافة السمبوزيوم ودمج أعماله ضمن منظومة التطوير الحضاري والجمالي للمدينة.

قامت وزيرة الثقافة بتكريم الفنانين المشاركين بالدورة الثلاثين، الذين قدموا تجارب إبداعية متميزة وأثروا المتحف المفتوح بأعمال جديدة، وهما: الفنان أحمد عبد الله، والفنان Albulen Neziri من كوسوفو، والفنان Alessio Ranaldi من إيطاليا، والفنان Hakan Sengonul من تركيا، والفنان Kiryl Krokhaliou من بيلاروسيا، والفنان محمود كشك، والفنانة ماريا يوسف، والفنانة نيفين خفاجي، والفنان Tobias Dietrich من ألمانيا، والفنان Zdravko Zdravkov من بلغاريا، إلى جانب الفنانة أميرة محمد، والفنانة منار هشام، والفنان عصام عشماوي من مصر.

عقب التكريمات، شهدت وزيرة الثقافة الحفل الفني الاستثنائي للدورة الثلاثين، والذي أحيته السوبرانو العالمية أميرة سليم، وتغنت خلاله بباقة من الأغنيات المتنوعة.