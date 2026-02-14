أصدر البيت الأبيض مجموعة من البطاقات الرقمية السياسية بمناسبة عيد الحب على وسائل التواصل الاجتماعي. كل بطاقة تُصوّر حدثًا أو قرارًا بارزًا من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، مع تحويل هذه اللحظات السياسية إلى رسالة عيد حب ساخرة تحت عنوان "مصنوعة خصيصًا لك".

أظهرت البطاقة الأولى الرئيس الفنزويلي المخطوف نيكولاس مادورو معصوب العينين ومكبّل اليدين، في إشارة إلى اعتقاله على يد القوات الأمريكية ونقله إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بتجارة المخدرات. وكتب على الصورة: "لقد أسر قلبي".

وفي بطاقة أخرى، يظهر ترامب ممسكًا بوثيقة معنونة بـ"القرار التنفيذي 4547"، مكتوب عليها "أنت حبيبي في عيد الحب".

أما البطاقة الثالثة، فتُظهر السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين وهو يرتشف المارجريتا مع عضو مزعوم في عصابة MS-13 يُدعى كيلمار أبرجو جارسيا في السلفادور، مع نص يقول: "حبي لك قوي مثل حب الديمقراطيين للأجانب غير الشرعيين. سأطير 1537 ميلًا لأشرب معك كأسًا".

في مارس الماضي، أُعيد جارسيا عن طريق الخطأ إلى السجن في بلده الأصلي رغم أن حكمًا من عام 2019 منع ترحيله خشية تعرضه للخطر. وادعى ترامب فيما بعد أن جارسيا عضو في عصابة MS-13، وأُعيد إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بمساعدة المهاجرين غير الشرعيين.

وبطاقة أخرى لعيد الحب تظهر قلبًا يحتوي على خريطة جرينلاند، في إشارة إلى رغبة ترامب المثيرة للجدل في ضم الأراضي الدنماركية، وهو ما عارضه قادة أوروبا بشدة. وكتب على البطاقة: "حان الوقت لنحدد وضعنا"، مع قلب حول جزيرة في القطب الشمالي.

وقالت صحيفة نيويورك بوست سابقًا إن معظم المنشورات الساخرة على الإنترنت أُنشئت على يد ترامب نفسه، إلى جانب مساعده الكبير في المكتب، دان سكافينو، ومدير الاتصالات المساعد كايلان دور.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة: "نحن غير مقيدين بالأعراف التقليدية لما هو "مقبول" في السياسة. نحن نتحدث بلغة الناس، والناس يحبون هذا النوع من المحتوى".

