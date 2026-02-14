قال الدكتور محمد صالح، مدير مستشفى 25 يناير بقرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، إن المستشفى تُعد صرحًا طبيًا متكاملًا يقدم خدماته الطبية بالمجان، مشيرًا إلى أنها تمثل تجربة صحية مهمة لخدمة أهالي المنطقة.

وأوضح مدير المستشفى أن الطاقة الاستيعابية تبلغ 35 سريرًا، تشمل 22 سرير إقامة داخلية، و3 أسرة عناية مركزة، و10 حضانات للأطفال.

وأضاف أن المستشفى تتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى الدور الأرضي، حيث يضم الأخير قسم الاستقبال والطوارئ والصيدلية، فيما يحتوي الطابق الأول على وحدة القسطرة القلبية وقسم الأشعة المقطعية والعادية، بينما يضم الطابق الثاني العيادات الخارجية والمعمل وقسم أشعة الماموجرام.

وأشار إلى أن الطابق الثالث مخصص للعمليات الجراحية وقسم الإفاقة والمغسلة، بينما يضم الطابق الرابع الحضانات والعناية المركزة. أما الطابق الخامس فيشمل قسم الإقامة الداخلية بعدد 14 سريرًا، والطابق السادس يضم مكاتب إدارية و8 أسرة إقامة داخلية، في حين يحتوي الطابق السابع على مكتب مدير المستشفى ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى قسم التعقيم المركزي وقاعة التدريب.

وأكد أن عدد الأطقم الطبية والإدارية يبلغ 213 موظفًا، منهم 42 إداريًا و171 من الأطباء والتمريض والفريق الطبي، لافتًا إلى أن متوسط عدد المرضى المترددين على المستشفى بلغ نحو 3245 مريضًا خلال شهري ديسمبر ويناير.

وأشار إلى أن المستشفى بدأت العمل منذ منتصف مايو الماضي، وتقدم خدمات عمليات اليوم الواحد ضمن منظومة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، معلقًا على شعار المستشفى: "من إنسان لإنسان.. الخدمة بالمجان".





