رئيس إيران يرفض "الوصاية الخارجية" ويؤكد قدرة المنطقة على حل أزماتها

قطع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الطريق أمام التدخلات الأجنبية بتأكيده أن دول المنطقة قادرة على حل أزماتها بسلام واستقرار بعيدا عن أي "وصاية خارجية"، مشددا على أن استدامة الأمن الإقليمي هو "مسؤولية جماعية" تنبع من احترام سيادة الدول لا من إملاءات الخارج.



وأعرب بزشكيان، اليوم السبت، عن تقدير إيران لتحركات دول المنطقة الرامية إلى الحفاظ على الأمن واستقرار السيادة الوطنية، معتبرا أن هذه الخطوات "تعكس وعيا إقليميا مشتركا بضرورة حماية المصالح العليا بعيدا عن الاستقطابات الدولية"، حسبما أفادت قناة "الجزيرة"، في أنباء عاجلة لها.



واختتم رئيس إيران تصريحاته بالتأكيد على أن الحروب والنزاعات لا تخدم مصالح أحد، مشددا على أن أي دولة "لن تجني نفعا من غياب الاستقرار"، مما يستوجب تضافر الجهود الإقليمية لإخماد فتيل الأزمات وتغليب لغة السلام على لغة الرصاص.

من جهة أخرى، توعدت إيران بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" بمجرد دخولها منطقة العمليات، معتبرة إياها هدفا ثانيا بعد الحاملة الأولى، وذلك في رد فعل سريع ومباشر على قرار واشنطن تعزيز حشودها البحرية في الشرق الأوسط.