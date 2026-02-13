إعلان

قوافل الخير.. توزيع 5000 عبوة مواد غذائية على الأسر المستحقة بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

08:26 م 13/02/2026

قافلة مبادرة الخير أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أطلقت محافظة الإسكندرية قافلة موسعة ضمن مبادرة "قوافل الخير" لتوزيع 5000 عبوة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أحياء المحافظة ومركز ومدينة برج العرب، وذلك في توقيت متزامن لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستحقين قبل شهر رمضان.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تأتي القافلة في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث جرى اختيار الأسر المستفيدة بعد إجراء فحص دقيق لحالاتها الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إنه جرى توزيع القافلة من خلال نقاط رئيسية في عدد من المدارس بأحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والعجمي والمنتزه أول وثان والعامرية أول وثان ومركز ومدينة برج العرب.

وأشار إلى أن مبادرة "قوافل الخير" مستمرة بصفة دورية كل 15 يومًا، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالوصول إلى الأسر البسيطة في مختلف المناطق دون استثناء.

وأضاف المحافظ أن هذه القوافل تمثل نموذجًا للتكافل المجتمعي والتضامن الإنساني، وتعكس حرص الدولة والمحافظة على توفير حياة كريمة للمواطن السكندري، مؤكدًا استمرار تنظيم المزيد من القوافل خلال الفترة المقبلة.

