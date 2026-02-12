إعلان

"غرفة الإسكندرية" تستقبل المستشار الزراعي بالسفارة الأمريكية لبحث التعاون (صور)

كتب : محمد البدري

07:04 م 12/02/2026
الإسكندرية - محمد البدري:

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا مع المستشار الزراعي الأول بالسفارة الأمريكية بالقاهرة،"آدم كلاين"، ومسؤولة بناء القدرات بالسفارة، سمر عبد الحليم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع مكونات تصنيع الأغذية.

دعم سلاسل الإمداد والشراكات الدولية

تناول اللقاء مناقشة مناخ الأعمال وتطورات اتجاهات السوق في قطاع الصناعات الغذائية، كما بحث الجانبان التوقعات المستقبلية للقطاع وفرص بناء شراكات تجارية مع موردين أمريكيين.

وتستهدف هذه الخطوة دعم سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في السوق المحلي، ونقل الخبرات العالمية لمنتسبي الغرفة.

منصة حوار لتعزيز التنافسية

ويأتي اللقاء ضمن استراتيجية الغرفة لفتح قنوات تواصل فعّالة مع الشركاء الدوليين، وإتاحة منصات حوار مباشرة أمام المجتمع التجاري بالإسكندرية للتعرف على الفرص المتاحة.

وشهد الاجتماع حضور أحمد حسن، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، والمهندس محمود مرعي، وبسنت قاسم، مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة.

الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل قطاع الصناعات الغذائية المستشار الزراعي بالسفارة الأمريكية

