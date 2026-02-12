شهدت محافظة القليوبية صباح اليوم الخميس انطلاقة جديدة في تطوير منظومة المجازر الحكومية، حيث دشنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعمال التطوير الشاملة لمجزر كفر شكر "النصف آلي"، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 45 مليون جنيه من موازنة وزارة التنمية المحلية، وتحت إشرافها، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب التدشين، استمع الوزراء ومحافظ القليوبية إلى شرح تفصيلي من الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشئون المجازر والبيئة، حول مكونات المجزر الذي يُعد نموذجًا رائدًا يُطبق المعايير العالمية. كما تفقدوا أقسامه المختلفة بعد إعادة إنشائه وتحديثه وفق أحدث النظم التكنولوجية، بما يضمن تقديم لحوم آمنة وصحية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لتطوير منظومة المجازر.

ويقع المجزر على مساحة 2000 متر مربع، ويضم خزان مياه بسعة 1000 متر مكعب، ومنظومة متكاملة للتأمين ومكافحة الحريق، بما يجعله نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية بالقليوبية.

ويصل معدل الذبح إلى 20 رأسًا في الساعة، ويشمل مباني إدارية وخدمية، وغرف كهرباء ومحولات، ومظلات لاستقبال المواشي، وخط تعليق من الاستانلس ستيل يمتد من صندوق الذبح حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، بالإضافة إلى صندوق ذبح دوار، ووحدة إنتاج الغاز الحيوي. وتم تصميم المجزر وفقًا للكود العالمي للمجازر، تمهيدًا لتطبيقه رسميًا في مصر بعد العرض على مجلس النواب.

كما شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المنشآت والأسوار والمبنى الإداري، وتجديد أرضيات المجزر بالكامل، وإنشاء خزانات لاستيعاب مخرجاته بأنواعها، فضلًا عن أنظمة متطورة لمقاومة الحريق. ويضم المجزر وحدة "بيوجاز" لتجميع المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي وغاز يُعاد استخدامه، في خطوة غير مسبوقة بالمجازر المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتحويل المجازر الحكومية إلى نقاط ذبح نموذجية متطورة، تضمن حصول المواطنين على لحوم صحية وآمنة، وتحقيق أقصى استفادة من مخرجات المجزر في الصناعات المختلفة. وأشارت إلى أن الوزارة تولت تمويل المشروع بالكامل، بما في ذلك توريد المهمات الكهروميكانيكية لضمان أعلى كفاءة تشغيل.

وأضافت أن إدخال وحدة "بيوجاز" ومحطات المعالجة لأول مرة بالمجازر المصرية يعكس توجه الوزارة نحو دعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أنه سيتم تعميم هذه التجربة بالمحافظات، لتصبح نموذجًا رائدًا في الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تسليم 32 مجزرًا، وجارٍ الانتهاء من 11 مجزرًا آخر تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها خلال الشهر الجاري بمختلف المحافظات، مشيرة إلى وجود تواصل مع مستثمرين للاستثمار في مجزر كفر شكر، مع الحرص على طرح المجازر المطورة للقطاع الخاص بما يحافظ على استثمارات الدولة ويحقق قيمة مضافة.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق بمستوى التجهيزات التقنية والثلاجات المتطورة داخل المجزر، مؤكدًا أن المشروع يعزز ضبط منظومة تداول اللحوم ويدعم الأمن الغذائي، ويساهم في تسهيل الرقابة التموينية والصحية ومنع الذبح خارج السلخانة، بما يضمن جودة وسلامة اللحوم المعروضة للمواطنين.

بدوره، أعرب المهندس أيمن عطية عن فخره باحتضان القليوبية لأول مجزر في مصر يُنفذ وفق الكود العالمي، مشيرًا إلى أن المجزر يُدار بالطاقة الشمسية ويعتمد على تدوير المخلفات، مع تطبيق منظومة رقابة بالكاميرات لضمان الانضباط الكامل.

وأكد أن المحافظة تسعى للحصول على التصاريح اللازمة لتصدير منتجات المجزر والحصول على ختم التصدير لبعض الدول المجاورة خلال الفترة المقبلة.