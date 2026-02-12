وزع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، مساعدات مالية ومواد غذائية على 60 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة تقارب نصف مليون جنيه، تزامنًا مع حلول شهر رمضان، ضمن لقاءاته الدورية لتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عبد الله السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، ومديري مديريات الصحة والتموين والعمل والتضامن الاجتماعي.

وقدم المحافظ التهنئة للأهالي بمناسبة شهر رمضان، مؤكدًا استمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا لضمان حياة كريمة وآمنة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب الحالات ووجه الأجهزة المعنية بسرعة الاستجابة، حيث كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة لتحويل 23 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والأعصاب وأشمون والسادات وقويسنا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل صرف معاش "تكافل وكرامة" لـ8 حالات، وبحث إضافة المواليد لـ13 أسرة على البطاقات التموينية لصرف السلع المدعمة، مع تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بلقاء المحافظ، مثمنين الاستجابة الفورية لمطالبهم وحرصه على دعمهم والوقوف بجانبهم في مواجهة أعباء الحياة.