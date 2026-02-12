افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المعرض السنوي للابتكار وريادة الأعمال، بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الجامعة للابتكار ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات الجامعة.

وخلال الافتتاح قال الدكتور حسان النعماني، ان المعرض السنوي للابتكار بجامعة سوهاج، حدث متميز الذي يجسد روح الإبداع والطموح لدى شباب مصر، ورسالة واضحة تؤكد أن شبابنا قادر على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل، مضيفا أن معرض الجامعة للابتكار وريادة الأعمال ينبثق من توجهات الدولة المصرية واستراتيجياتها نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، ويأتي أيضاً تنفيذاََ للسياسة الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحفيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة له، لتشجيع الطلاب على البحث العلمي، وإطلاق أفكارهم ومشروعاتهم لترى النور، ومد جسور التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتبني تلك المشروعات الابتكارية، وتحويلها إلى واقع فعلى ناجح يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال تفقده المعرض، أشاد النعماني بما شاهده من مشروعات وأفكار مبتكرة، والتي تؤكد أن لدينا طاقات واعدة وعقولًا قادرة على الإبداع، و إن إبداعات 60 مبتكرًا تعكس حجم الجهد المبذول داخل الجامعة، مشيدا بالتكامل بين الجامعة وقطاع الصناعة، من خلال مشاركة ٥٥ شركة توفر 129 فرصة عمل للشباب.

فهذا هو النموذج الذي نسعى إليه دائمًا، وهو تعليم يرتبط بسوق العمل، وبحث علمي يخدم التنمية، وشباب يجد الفرصة الحقيقية ليبدع وينتج ويساهم في بناء وطنه.

وقال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الجامعة للابتكار، ان المعرض ضم 120 مشاركا ما بين شركات ومبتكرين، حيث بلغ عدد المبتكرين 60 مبتكراََ في مجالات هندسية وطنية وزراعية وتطبيقات ذكية، أما الشركات فضمت مختلف التخصصات تكنولوجية، زراعية، وشركات لحلول مبتكرة للمناخ والتطبيقات الذكية وحلول الذكاء الصناعي، مضيفاً أنه شارك أيضاً بالمعرض مجموعة من حاضنات الأعمال والجهات الداعمة للمبتكرين لتحويل الأفكار إلى مشروعات وشركات على أرض الواقع لحل مشاكل المجتمع المختلفة، وخلق فرص عمل تناسب تخصصات الخريجين.

فيما كشفت المهندسة نهال المغربي مدير وحدة التأهيل الوظيفي، عن توفير 17 فرصة عمل مباشرة للشباب للعمل فى الشركات والمصانع المشاركة في المهرجان، و112 فرصة عمل غير مباشرة عن طريق التدريب التحويلى، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون بين الشركات والجامعة تشمل حوالى 54 شركة، لتسهم الجامعة فى الدعم الفنى لهذه الشركات، والتي من جانبها تساعد فى تدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفة أن رئيس الجامعة تفقد عددا من ورش العمل عن الإبتكار وريادة الأعمال والتي تقام علي هامش المهرجان.