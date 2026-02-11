إعلان

بعد العثور عليه مشنوقًا بمنوف.. جيران "إسلام" يروون تفاصيل أيامه الأخيرة -فيديو وصور

كتب : أحمد الباهي

02:58 م 11/02/2026
    شقة مهندس منوف بعد العثور على جثمانه بها
    كان دخوله وخروجه من الشباك
    مشرحة المستشفى التعليمي في انتظار التصريح بدفنه

المنوفية - أحمد الباهي:

روى جيران الشاب إسلام أسامة أبو كبش، الذي عُثر على جثمانه أمس الثلاثاء داخل مسكنه بمدينة منوف في محافظة المنوفية، تفاصيل جديدة عن أيامه الأخيرة، مؤكدين أنه عاش ظروفًا إنسانية صعبة قبل وفاته التي خلَّفت حالة من الحزن والتعاطف بين الأهالي.

وقال عدد من الجيران في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن الشقة التي كان يقيم بها في الطابق الأرضي كانت بنظام الإيجار القديم، وكان يواجه أزمة تتعلق بإخلائها، ما دفعه – بحسب روايتهم – إلى إبقاء الباب مغلقًا والدخول والخروج عبر الشباك.

وأضافوا أن أطفالًا في المنطقة اعتادوا التنمر عليه ورشقه بالحجارة، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته النفسية، خاصة أنه كان يعيش بمفرده دون مصدر رزق واضح، بعد وفاة والديه منذ سنوات وزواج شقيقتيه.

وأشار الأهالي إلى أن المتوفى عانى اضطرابًا نفسيًا خلال الفترة الأخيرة، وبدا عليه الحزن والعزلة، مؤكدين أن خبر وفاته أثار تعاطفًا واسعًا في الشارع المنوفي، حيث ينتظر الأهالي انتهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أمس الثلاثاء، عندما انبعثت رائحة كريهة من داخل المسكن، ما دفع السكان لإبلاغ الشرطة.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص عُثر على الجثمان معلقًا، وتقرر التحفظ عليه ونقله إلى مستشفى منوف العام تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وملابساتها، مع مباشرة التحقيقات اللازمة.

