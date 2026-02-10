بلطجة بالأسلحة والشماريخ.. أمن الجيزة يكشف ملابسات "موقعة الحوامدية"

في زمن "التريند" تضيع الحقائق أحياناً خلف عدسات الكاميرات. هذا ما كشفته الأجهزة الأمنية بالجيزة بشأن مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، زعم فيه صاحبه انتشار أعمال البلطجة وتجارة السموم بمركز الحوامدية بعد التعدي على صاحب محل أحذية.

بالفحص والتدقيق، تبين أن الواقعة مبالغ فيها، وأن الهدف من النشر كان التهويل. الحكاية بدأت بخلاف جيرة عادي بين صاحب محل أحذية و6 من جيرانه. الخلاف تطور لمشادة كلامية، استخدم فيها الطرف الآخر "شماريخ" وعصا خشبية لإرهاب صاحب المحل وإحداث بعض التلفيات دون وقوع إصابات.

الأجهزة الأمنية لم تقف مكتوفة الأيدي؛ وألقت القبض على المتهمين الستة وبحوزتهم أدوات المعركة (4 قطع سلاح أبيض، عصا، و3 شماريخ). واعترفوا بأن الدافع كان خلافات جيرة وليس بلطجة منظمة أو تجارة مخدرات.