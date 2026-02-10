إعلان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في منوف يوم الجمعة المقبل.. الأسباب والمواعيد

كتب : أحمد الباهي

03:52 م 10/02/2026

فصل التيار الكهربائي أرشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت الوحدة المحلية بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع منوف القديمة داخل محطة محولات منوف، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وذلك يوم الجمعة الموافق 2026/2/13، من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا.

وأوضحت الوحدة المحلية، أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع التيار تشمل: المزلقان، منطقة السكة الحديد، شارع بورسعيد، شارع الرحمة، شارع الجلاء، مناطق عملية المياه القديمة، والمحلج.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، مؤكدة عودة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.

