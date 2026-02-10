في شارع ضيق بمركز السنطة محافظة الغربية، كانت عقارب الساعة تشير إلى لحظة عادية من حياة سيدة وطفلتها، لكن القدر كان يخبئ خلف جدران إحدى الشرفات مشهداً عبثياً تحول في لمح البصر إلى مأساة هزت الرأي العام في مصر.

يوثق مقطع فيديو -تتجاوز مدته الدقيقتين- تفاصيل الواقعة التي تحبس الأنفاس، إذ تظهر في الكادر سيدة تسير بخطى هادئة، تحتضن طفلتها الرضيعة التي لم تتجاوز العام ونصف العام، الأمان يحيط بالمكان حتى تلك اللحظة التي انشقت فيها السماء عن "كتلة حديدية" ضخمة.

من الطابق العلوي، وبلا سابق إنذار أو نظرة واحدة لتوخي الحذر، ألقت سيدة "أسطوانة بوتجاز" فارغة، قاصدة بائع الأنابيب الذي ينتظر في الأسفل.

لم تكن الأسطوانة مجرد جماد يسقط، بل كانت قذيفة هوت مباشرة فوق رأس الأم وطفلتها، في الفيديو، يظهر الارتطام مروعاً؛ حيث سقطت الأسطوانة بثقلها الكامل لتصطدم بجسديهما، وسط صرخات المارة وذهول الشارع الذي توقف نبضه للحظات.

نُقلت الأم وطفلتها على وجه السرعة إلى المستشفى، وهناك كشفت التقارير الطبية، أن الرضيعة التي كانت في أحضان والدتها، أصيبت بـ "شرخ في الجمجمة"، وحالتها الصحية وصفتها المصادر الطبية بـ "الحرجة للغاية"، حيث ترقد الصغيرة بين جدران العناية المركزة تصارع الموت، نتيجة "رعونة" تسببت في تحطيم رأسها الصغير.

بدورها، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فور انتشار الفيديو والبلاغ، وبالفحص تبين أن المتهمة ارتكبت الواقعة بغرض "توفير الجهد"، حيث ألقت الأنبوبة من البلكونة لاستبدالها بأخرى من البائع، دون أن تعير انتباهاً لأرواح المارة أسفل منزلها.

وبناءً على التحقيقات الأولية، جرى تحديد هوية السيدة المتهمة وضبط زوجها في البداية، وأُخلي سبيله فيما بعد لثبوت عدم تورطه المباشر في عملية إلقاء الأنبوبة من الشرفة، وصدر قرار عاجل بسرعة ضبط وإحضار الزوجة مرتكبة الواقعة لمواجهتها بتهمة الإهمال والرعونة والتسبب في إصابة بالغة للطفلة.