تعليم بني سويف يفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

كتب : حمدي سليمان

06:01 م 01/02/2026

مديرية-التربية-والتعليم-والتعليم-الفني-بمحافظة-بني

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في التقدم بتظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 15 يومًا، بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بشارع صلاح سالم، أمام ديوان المديرية بمدينة بني سويف.

وأوضحت المديرية أنه تم تخصيص شباكين لكل قطاع؛ حيث يضم القطاع (أ) إدارات: بني سويف، الفشن، الواسطى، بينما يضم القطاع (ب) إدارات: ببا، سمسطا، ناصر، إهناسيا.

وأشارت إلى أنه يتعين على ولي الأمر أو الطالب سداد مبلغ 35 جنيهًا عن كل مادة بخزينة المديرية، مع ملء طلب مراجعة المادة، على أن تتم مراجعة أوراق إجابة طلاب القطاع (أ) بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بينما تُراجع أوراق القطاع (ب) بمقر مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية.

وناشدت مديرية التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب ضرورة الالتزام بعدم التزاحم، حرصًا على سلامتهم، خاصة أن فترة التقدم للتظلمات ممتدة على مدار أسبوعين كاملين.

