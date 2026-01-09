بـ 13 سيارة إطفاء و5 فنطاس مياه.. السيطرة على حريق مخزن سنتريس في المنوفية

الإسكندرية - محمد عامر:

أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، المقرر أن تنطلق غداً السبت.

تدابير صحية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير المدارس وتجهيز اللجان، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ظهور أي أعراض مرضية.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة بالتعاون الكامل مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

وأشار إلى تكثيف الأحياء وشركات النظافة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت في محيط المدارس، لتوفير بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء امتحاناتهم بنجاح.

اجتماع لمديري الإدارات التعليمية في الإسكندرية

وفي سياق متصل، عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية، ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية التسع، لمناقشة الاستعدادات النهائية للامتحانات.

ووجّه مدير المديرية بضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه لجان سير الامتحانات، وحل المشكلات أولًا بأول، مؤكدًا الالتزام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

أسئلة بلا إيحاءات سياسية أو دينية

وشدد على أهمية المتابعة اليومية للجان، والتأكد من وضوح الأسئلة وخلوها تمامًا من أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية، والانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بنظام «البوكليت».

وأكّد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات للغش التقليدي أو الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لأي أجهزة داخل اللجان، باستخدام الكاميرات والعصا الإلكترونية بما يضمن نزاهة العملية الامتحانية وانتظامها.