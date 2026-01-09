بينها سلع منتهية الصلاحية.. تفاصيل 19 حملة تموينية بمدن الوادي الجديد

إصابة 16 حالة في حريق مخزن بـ "سنتريس".. ومحافظ المنوفية: لا خسائر في الأرواح

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ضبط سلع فاسدة و مخابز بلدية مخالفة ومخالفا تموينية في أسواق المحافظة خلال حملة شنتها المديرية على مدار الأسبوع المنتهي.

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، شن 19 حملة تموينية تفتيشية شملت (127) منشأة ما بين أسواق و مخابز بلدية جرى المرور عليها تغطي مختلف الأنشطة التجارية والتموينية وتحرر 95 محضرا تموينيا خلال هذه الحملات.

,قالت سلوى، إن الحملات أسفرت عن تحرير 70 محضراً في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار والإعلان عنها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية وتحرير 25 محضراً في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة إعلان.

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلى أن إجمالي مخالفات مركز الخارجة عاصمة المحافظة بلغ 10 مخالفات، فيما بلغ مخالفات مركز الداخلة 40 مخالفة، وبلغ مخالفات مركز باريس 11 مخالفات، وكذا مركز الفرافرة 10 مخالفات، ووصل عدد مخالفات مركز بلاط 24 مخالفة.

وأكدت، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

ودعت وكيل التموين، المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.