محافظ سوهاج يناقش تطوير شارع المحطة بما يتوافق مع الهوية البصرية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تابع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة، المُعد من مديرية الإسكان، في ضوء رؤية نقابة المهندسين، وبما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن خطة تطوير المنطقة بداية من شارع العارف وحتى شارع العروبة والثقافة، لاستكمال مشروع التنمية الحضارية بحي غرب، عقب افتتاح الكورنيش الغربي والممشى الفرعوني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد، وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، وممثلي وحدة التنسيق الحضاري.

ويتضمن المقترح تطوير الشارع والمنطقة المحيطة من خلال أعمال التجميل والتشجير، وتحسين منظومة الإضاءة، والقضاء على مظاهر العشوائية، إلى جانب توحيد واجهات المحال التجارية، وتطوير ساحات الانتظار، وإعادة التخطيط المروري للمنطقة.

ووجّه المحافظ بزيادة مساحات وأماكن الانتظار، والتنسيق مع هيئة السكة الحديد لتطوير محيط محطة القطار وإخراجه بالمظهر الحضاري اللائق، وزيادة عدد المقاعد خارج المحطة، وتوحيد اللوحات الإعلانية وفقًا لمعايير الهوية البصرية، مع الالتزام بالحفاظ على الطابع الأثري لبعض المباني بالشارع، ودون المساس بملكيات المحال التجارية القائمة بالمنطقة.