الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بالمحافظات الثلاث: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وذلك تحسبًا لموجة من التقلبات الجوية المتوقعة.

وأوضح رئيس الشركة، أنه جرى رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المحتملة وأي تغيرات مناخية مفاجئة، مع اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد رئيس الشركة أنه تم رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة، وتنفيذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة، إلى جانب تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة الشكاوى الواردة على الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، وذلك في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمالية سقوط الأمطار.

وأضاف رئيس الشركة أنه جرى تنفيذ خطة انتشار للسيارات والمعدات لتفادي أي أزمات أو مشكلات متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحي، مع توفير كافة الإمكانيات من أفراد ومعدات وسيارات الكسح والنافوري للتعامل الفوري مع الموقف، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وجميع الجهات المعنية.

وأشار رئيس الشركة إلى تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة، مع استمرار العمل بجميع الفروع التابعة للشركة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طوارئ.