إعلان

بدء إزالة كوبري مشاة سيدي جابر.. والمحافظ: إجراءات فنية لتحسين حركة المرور- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:22 ص 09/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إزالة كوبري مشاة سيدي جابر في الإسكندرية (3)_3
  • عرض 10 صورة
    إزالة كوبري مشاة سيدي جابر في الإسكندرية (2)_2
  • عرض 10 صورة
    إزالة كوبري مشاة سيدي جابر في الإسكندرية (4)_4
  • عرض 10 صورة
    إزالة كوبري مشاة سيدي جابر في الإسكندرية (5)_5
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد شارع أبو قير (2)_7
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد شارع أبو قير (3)_8
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد شارع أبو قير (4)_9
  • عرض 10 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد شارع أبو قير (5)_10
  • عرض 10 صورة
    إزالة كوبري مشاة سيدي جابر في الإسكندرية (1)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال تفكيك وإزالة كوبري المشاة بشارع أبو قير بمنطقة سيدي جابر بحي شرق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي تنفذها المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة محاور الحركة وتحقيق السيولة المرورية.

تهالك مكونات كوبري سيدي جابر

ووفقًا لمحافظة الإسكندرية، أكدت ما وصفته بالدراسات المتكاملة أن كوبري مشاة سيدي جابر لم تعد يتوافق مع متطلبات التشغيل الآمن والكفء لمحور أبو قير بعد تطويره، ولا مع الرؤية المستقبلية لحركة المركبات والمشاة.

وتضمنت التوصية الفنية للشركة المصنعة للسلالم الكهربائية الخاصة بكوبري المشاة بسيدي جابر تهالك المكونات الرئيسية لجميع السلالم الكهربائية الأربعة وعدم إمكانية إصلاحها بما يضمن التشغيل الآمن.

إزالة كوبري المشاة بشارع أبو قير

ووجّه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إدارة المشروعات والورش بسرعة استلام ورفع كافة مخلفات أعمال إزالة كوبري المشاة، بالتنسيق الكامل مع حي شرق.

وأكد المحافظ خلال جولة ميدانية لمتابعة أعمال إزالة الكوبري وتطوير شارع أبو قير بضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة المهنية وعدم السماح بأي معوقات قد تؤثر على حركة المرور أو تعرض سلامة المواطنين للخطر.

تحسين حركة المرور في الإسكندرية

وأشار خالد، إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الفنية والتنظيمية العاجلة لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة، شملت إزالة الجزيرة الوسطى أمام محطة سيدي جابر، بما يسهم في تقليل الاختناقات المرورية وضمان انسياب الحركة على أحد المحاور الحيوية ذات الكثافات المرتفعة.

وشدد المحافظ على رئيس حي شرق بضرورة الإسراع في إزالة كافة التندات المخالفة الخاصة بالمقاهي والمحال التجارية على امتداد شارع أبو قير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على المظهر الحضاري للشارع السكندري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحسين حركة المرور في الإسكندرية تهالك مكونات كوبري سيدي جابر إزالة كوبري مشاة سيدي جابر محافظة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
أخبار مصر

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
مسؤول ببعثة منتخب مصر يكشف حقيقة حقن محمد الشناوي بالبلازما
رياضة عربية وعالمية

مسؤول ببعثة منتخب مصر يكشف حقيقة حقن محمد الشناوي بالبلازما
جائزة ساويرس الثقافية.. "عبداللطيف" و"ألفت عاطف" يفوزان بجائزة أفضل رواية
أخبار مصر

جائزة ساويرس الثقافية.. "عبداللطيف" و"ألفت عاطف" يفوزان بجائزة أفضل رواية
محمود سعد: والدي اتجوز 9 مرات.. وحاولوا يتخلصوا مني وأنا صغير -فيديو
أخبار مصر

محمود سعد: والدي اتجوز 9 مرات.. وحاولوا يتخلصوا مني وأنا صغير -فيديو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع