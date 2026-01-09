الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال تفكيك وإزالة كوبري المشاة بشارع أبو قير بمنطقة سيدي جابر بحي شرق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي تنفذها المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة محاور الحركة وتحقيق السيولة المرورية.

تهالك مكونات كوبري سيدي جابر

ووفقًا لمحافظة الإسكندرية، أكدت ما وصفته بالدراسات المتكاملة أن كوبري مشاة سيدي جابر لم تعد يتوافق مع متطلبات التشغيل الآمن والكفء لمحور أبو قير بعد تطويره، ولا مع الرؤية المستقبلية لحركة المركبات والمشاة.

وتضمنت التوصية الفنية للشركة المصنعة للسلالم الكهربائية الخاصة بكوبري المشاة بسيدي جابر تهالك المكونات الرئيسية لجميع السلالم الكهربائية الأربعة وعدم إمكانية إصلاحها بما يضمن التشغيل الآمن.

إزالة كوبري المشاة بشارع أبو قير

ووجّه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إدارة المشروعات والورش بسرعة استلام ورفع كافة مخلفات أعمال إزالة كوبري المشاة، بالتنسيق الكامل مع حي شرق.

وأكد المحافظ خلال جولة ميدانية لمتابعة أعمال إزالة الكوبري وتطوير شارع أبو قير بضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة المهنية وعدم السماح بأي معوقات قد تؤثر على حركة المرور أو تعرض سلامة المواطنين للخطر.

تحسين حركة المرور في الإسكندرية

وأشار خالد، إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الفنية والتنظيمية العاجلة لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة، شملت إزالة الجزيرة الوسطى أمام محطة سيدي جابر، بما يسهم في تقليل الاختناقات المرورية وضمان انسياب الحركة على أحد المحاور الحيوية ذات الكثافات المرتفعة.

وشدد المحافظ على رئيس حي شرق بضرورة الإسراع في إزالة كافة التندات المخالفة الخاصة بالمقاهي والمحال التجارية على امتداد شارع أبو قير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على المظهر الحضاري للشارع السكندري.