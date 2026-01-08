شيخ أزهري يوزّع عيدية على أطفال داخل كنيسة بالشرقية -صور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوّرة تُظهر الشيخ سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، وهو يوزّع حلوى شرقية وعيدية على الأطفال داخل كنيسة العذراء بمحافظة الشرقية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد.



وثق الفيديو الشيخ الأزهري وسط أجواء من البهجة والود، حيث حرص على مشاركة الأطفال فرحتهم، في مشهد حمل دلالات إنسانية عميقة، وعكس روح المحبة والتسامح التي تجمع المصريين بمختلف انتماءاتهم الدينية.



ولقيت اللقطات تفاعلًا واسعًا، باعتبارها تجسيدًا عمليًا لمعاني الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي، ورسالة واضحة بأن الأعياد في مصر لا تقتصر على طائفة بعينها، بل تمثل مناسبة للاحتفال المشترك وتعزيز الروابط الاجتماعية.

ويرى متابعون أن مثل هذه المبادرات تؤكد على روح مصر الأصيلة، التي تقوم على التعايش وقبول الآخر، خاصة في المناسبات الدينية التي تتحول إلى مساحات للفرح المشترك، وتدعم قيم المواطنة والمحبة بين المسلمين والمسيحيين.