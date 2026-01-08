قررت مديرية الصحة بالبحيرة تشكيل لجنة فنية وإدارية مكبرة لفحص ومراجعة كافة الأعمال داخل وحدة تنظيم الأسرة بقرية "جزيرة نكلا" بمركز شبراخيت.

جاء ذلك عقب واقعة انتحال صفة طبيب من قبل شقيقه التوأم، والذي باشر العمل داخل الوحدة لمدة عامين كاملين دون كشف الأمر.

وبحسب مصادر مطلعة، بدأت اللجنة أعمالها بمراجعة دقيقة لجميع المستندات والتقارير الطبية التي تم تحريرها خلال الفترة الماضية، وشملت مهامها: مراجعة سجلات الحضور والانصراف للوقوف على كيفية إثبات تواجد الطبيب الأصلي في الفترات التي كان شقيقه المنتحل يباشر فيها العمل.

وفحص دفاتر التذاكر الطبية لحصر جميع حالات الكشف التي أُجريت خلال فترة الانتحال، والتأكد من سلامة الإجراءات الطبية وعدم صرف أدوية خاطئة.

وسماع أقوال الممرضات والإداريين للتأكد من مدى علمهم بالواقعة، وكيف مرت تلك المخالفة طوال عامين دون اكتشافها.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا شاملاً بنتائج الفحص إلى وكيل وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه جميع المتورطين أو المقصرين في الواقعة.