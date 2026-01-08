إعلان

خريج علوم يعالج المرضى سنتين.. تحرك عاجل بالبحيرة بعد أزمة الطبيب المزيف

كتب : أحمد نصرة

02:54 م 08/01/2026

مديرية الصحة بمحافظة البحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت مديرية الصحة بالبحيرة تشكيل لجنة فنية وإدارية مكبرة لفحص ومراجعة كافة الأعمال داخل وحدة تنظيم الأسرة بقرية "جزيرة نكلا" بمركز شبراخيت.

جاء ذلك عقب واقعة انتحال صفة طبيب من قبل شقيقه التوأم، والذي باشر العمل داخل الوحدة لمدة عامين كاملين دون كشف الأمر.

وبحسب مصادر مطلعة، بدأت اللجنة أعمالها بمراجعة دقيقة لجميع المستندات والتقارير الطبية التي تم تحريرها خلال الفترة الماضية، وشملت مهامها: مراجعة سجلات الحضور والانصراف للوقوف على كيفية إثبات تواجد الطبيب الأصلي في الفترات التي كان شقيقه المنتحل يباشر فيها العمل.

وفحص دفاتر التذاكر الطبية لحصر جميع حالات الكشف التي أُجريت خلال فترة الانتحال، والتأكد من سلامة الإجراءات الطبية وعدم صرف أدوية خاطئة.

وسماع أقوال الممرضات والإداريين للتأكد من مدى علمهم بالواقعة، وكيف مرت تلك المخالفة طوال عامين دون اكتشافها.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا شاملاً بنتائج الفحص إلى وكيل وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه جميع المتورطين أو المقصرين في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية الصحة بالبحيرة خريج علوم انتحال صفة طبيب أزمة الطبيب المزيف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

هل تصل أسعار الدواجن إلى 90 جنيها قبل رمضان؟ نائب رئيس الاتحاد يجيب
اقتصاد

هل تصل أسعار الدواجن إلى 90 جنيها قبل رمضان؟ نائب رئيس الاتحاد يجيب
لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد
نصائح طبية

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد

"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب
زووم

"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب
اتحاد التنس يجيب.. كيف شاركت هاجر عبدالقادر ببطولة نيروبي الدولية؟
رياضة عربية وعالمية

اتحاد التنس يجيب.. كيف شاركت هاجر عبدالقادر ببطولة نيروبي الدولية؟
"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها
زووم

"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية