بسبب عطل "بني مر".. ضعف مياه الشرب ببعض مناطق أسيوط لمدة 8 ساعات

كتب : محمود عجمي

02:46 م 08/01/2026

ضعف مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الخميس، عن حدوث تسريب بخط طرد محطة رفع صرف صحي بني مر، المار بقرية عرب مطير والمتجه إلى محطة المعالجة بأسيوط الجديدة بقطر 900 مم، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء الخميس الموافق 8 يناير 2026 ولمدة ثماني ساعات، ما استدعى تنفيذ أعمال إصلاح عاجلة.

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال ستتسبب في ضعف ضغط المياه ببعض مناطق مركزي الفتح وأبنوب خلال فترة الإصلاح، مشددة على أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة.

وفي إطار ضمان استمرارية الخدمة وتقليل تأثير الأزمة على المواطنين، أوضحت الشركة أنها قامت بتشغيل الآبار الارتوازية كبديل، إضافة إلى الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتغطية احتياجات المناطق المتأثرة طوال فترة الإصلاح.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل عند الحاجة عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي، أو من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول لتلقي الشكاوى والطلبات إلكترونيًا، مؤكدة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي بلاغات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

