صراع الأرض والدم.. معركة حوض 18 تُسقط 3 جرحى في الأقصر

كتب : محمد محروس

11:01 ص 08/01/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض بمنطقة حوض 18 المتفرعة من شارع التلفزيون بوسط مدينة الأقصر، صباح اليوم الخميس.

وكانت مديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي باندلاع مشاجرة حادة بالمنطقة ووجود مصابين في موقع الواقعة.

انتقلت قوة من أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات الأولية تبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على قطعة أرض، وتحديدًا حول أولوية الحفر والبناء عليها، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي واستخدام أدوات صلبة.

جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وهم ص.أ.م (29 عامًا): يعاني من جروح قطعية بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وم.ح.م (50 عامًا): مصاب بجروح قطعية بالرأس وكدمات بالجسم، وع.أ.س: يعاني من جروح قطعية بفروة الرأس إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

سيارة اسعاف معركة حوض 18 الخلاف على قطعة أرض مشاجرة

