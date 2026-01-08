أُصيب سائق وتباع في حادث انقلاب سيارة تريلا على الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية، قبل كوبري قها بمحافظة القليوبية، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى قها المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، ووصفت حالتهما بالمستقرة.

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة قها يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ومرور القليوبية، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث ورفع آثاره من الطريق.

وبالفحص والمعاينة، تبيّن انقلاب سيارة تريلا قبل كوبري قها في اتجاه القاهرة – الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة والتباع بإصابات متفرقة بالجسم، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث قبل نقلهما إلى مستشفى قها المركزي لاستكمال العلاج.