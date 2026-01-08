إعلان

العثور على طفلة حديثة الولادة في إحدى حدائق بني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:56 ص 08/01/2026

العثور على طفلة

عثر أهالي مدينة بني سويف على طفلة حديثة الولادة، على قيد الحياة، داخل إحدى الحدائق العامة بالمدينة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على طفلة رضيعة حديثة الولادة داخل حديقة الشلال، بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة بني سويف.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفلة أنثى حديثة الولادة، و ترتدي كامل ملابسها، ولا توجد بها أي إصابات أو علامات ظاهرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإيداع الطفلة حضانة أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، عقب توقيع الكشف الطبي عليها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية أسرة الطفلة.

العثور على طفلة رضيعة حدائق بني سويف مديرية أمن بني سويف

