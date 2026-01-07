إصابة شخصين باختناق في حريق شقة سكنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اندلع حريق في شقة سكنية بقرية الواصفية - أول شارع النادي من ناحية الموقف بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور، تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بالواقعة، وتم تحريك سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، كما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، حيث جرى إخلاء الشقة من السكان وبدء أعمال السيطرة على الحريق.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين بحالات اختناق نتيجة الدخان، وتم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار متابعة حالتهما الصحية.

وجرى الدفع بسيارتين إضافيتين من الحماية المدنية، ليصل إجمالي سيارات الإطفاء إلى 6 سيارات حتى الآن، ولا تزال أعمال الإخماد والتبريد جارية للتأكد من عدم تجدد النيران.

وتتابع الجهات المعنية الموقف لحين السيطرة الكاملة على الحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.