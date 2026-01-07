محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد من دير القديسة دميانة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

هنأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، خلال زيارته دير القديسة دميانة بمدينة بلقاس.

ورافقه كل من: الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري، إلى جانب النائب وحيد قرقر، والنائب عوض أبو النجا، والنائب أحمد عرفة أعضاء مجلس النواب، والدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارات، وقيادات من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وقدم المحافظ التهنئة إلى نيافة الأنبا ماركوس، أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، ولشعب الكنيسة، مؤكدًا سعادته بتواجده في هذه المناسبة التي تجمع المصريين مسلمين ومسيحيين، ومعربًا عن تقديره وتحياته لجميع الحضور. وأشار إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يحمل رسالة سلام، ويجسد مناسبة لتوحيد القلوب وتعميق قيم المحبة، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تترك أثرًا طيبًا في النفوس.

وأكد المحافظ أن التواجد داخل هذا المكان العريق، الذي يحمل تاريخًا طويلًا من التضحيات، يعكس عمق الترابط الوطني، مشيدًا بجهود رجال الشرطة في تأمين الاحتفالات. كما أشار إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعوّل على وعي وتماسك الشعب المصري في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والتصدي لكل من يحاول النيل منه، داعيًا الله أن يحفظ مصر بتكاتف أبنائها.

كما بعث محافظ الدقهلية بخالص التهاني إلى السادة النواب الجدد عن مركز بلقاس، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات. ووجّه الشكر إلى غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، على جهودها المتميزة في إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة محيط الدير، وما تبذله من جهود على مستوى المركز.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا ماركوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية ولجميع المهنئين من قيادات المحافظة والقيادات الأمنية، مؤكدًا أن الأعياد تمثل مظاهر للفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، الذين يعيشون جنبًا إلى جنب في وحدة وتآخٍ.