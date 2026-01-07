حرصت المنتجعات السياحية في جنوب سيناء على تنظيم برامج احتفالية متنوعة للسائحين تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد، لنشر البهجة والفرحة في قلوب الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار.

وكان على رأس الفعاليات، تجول "بابا نويل" في حدائق منتجعات شرم الشيخ لتوزيع الهدايا على الأطفال وسط أجواء كرنفالية، حيث رافقه الصغار والكبار خلال جولاته على الشواطئ وحمامات السباحة.

وأوضح الخبير السياحي ماجد توفيق أن الاحتفالات استمرت مع حضور السائحين لقداس عيد الميلاد بكاتدرائية المدينة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، كما شملت البرامج الترفيهية والجولات في المنتجع، مع انتشار أشجار الكريسماس والأضواء التي تزين المنتجعات. وأضاف أن السائحين حرصوا على زيارة المقدسات الدينية في سانت كاترين ضمن طقوس الاحتفال.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال الفندقي بشرم الشيخ لا تزال 100%، ومن المتوقع استمرار هذه النسبة طوال الموسم الشتوي، نظرًا للطقس المعتدل الذي يشجع على الأنشطة المائية ورحلات السفاري في الصحراء، حيث يمارس الزوار هذه الأنشطة وهم يرتدون ملابس بابا نويل.

بدوره، أشار أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إلى أن الاحتفالات امتدت إلى موائد الطعام التي أعدتها المنتجعات، والتي ضمت أطباقًا مميزة مثل الديك الرومي، السوشي، والجمبري، مع ديكورات مبتكرة تساهم في إبهار السائحين.

وفي السياق ذاته، واصلت محافظة جنوب سيناء رفع حالة الطوارئ ووقف الإجازات داخل المديريات الخدمية، خاصة الصحة، تزامنًا مع الاحتفالات بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد. وكلف اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها، مع تشكيل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام للمتابعة الدورية لضمان نجاح الاحتفالات.