محافظ الأقصر يبعث ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني وقيادات الكنائس بمناسبة عيد الميلاد

كتب : محمد محروس

01:58 م 07/01/2026

بعث المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ الأقصر في برقيته:
«بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر، يسعدني أن أتقدم لقداستكم، ولجميع الإخوة المسيحيين، بأصدق عبارات التهنئة القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه من مزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

كما أرسل محافظ الأقصر برقيات تهنئة مماثلة لكل من:
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مار جرجس، والقس محروس كرم رئيس الطائفة الإنجيلية بالأقصر، ونيافة الأنبا يواكيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، ونيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، في برقياته، اعتزازه بروح المحبة والأخوة التي تجمع أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن مثل هذه المناسبات الوطنية والدينية تُجسد وحدة النسيج الوطني، وتُعزز قيم التآخي والسلام بين جميع المصريين.

عبد المطلب عمارة عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني

