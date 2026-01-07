إخماد حريق نشب في منزل بقرية سدود بالمنوفية

نجحت جهود الأهالي ورجال الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، من إخماد حريق في قرية سدود التابعة لمركز منوف.

انطلق الأهالي لإخماد الحريق والذي تبين أنه وجود نيران وأعمدة دخان منبعثة من منزل المواطن "هشام سعد عند سمير جرجس"، وأبلغوا الحماية المدنية.

وعقب وصول سيارات الإطفاء تمكنت بعد جهود مضنية من إخماده في النهاية قبل تمدده للمساكن المجاورة بالقرية، ولاحقًا بدأت الحماية المدنية في تبريد موقع الحريق، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.