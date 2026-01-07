إعلان

إخماد حريق نشب في منزل بقرية سدود بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

10:20 ص 07/01/2026

حريق منزل ارشيفية

نجحت جهود الأهالي ورجال الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، من إخماد حريق في قرية سدود التابعة لمركز منوف.

انطلق الأهالي لإخماد الحريق والذي تبين أنه وجود نيران وأعمدة دخان منبعثة من منزل المواطن "هشام سعد عند سمير جرجس"، وأبلغوا الحماية المدنية.

وعقب وصول سيارات الإطفاء تمكنت بعد جهود مضنية من إخماده في النهاية قبل تمدده للمساكن المجاورة بالقرية، ولاحقًا بدأت الحماية المدنية في تبريد موقع الحريق، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حريق منزل قرية سدود المنوفية

