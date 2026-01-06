لم يكن يقوى على الوقوف طويلًا أمام مشرحة بنها، جلس الأب على الرصيف، ويداه ترتجفان، وكأن جسده لم يعد يحتمل خبرًا جديدًا من أخبار الفقد، لم تكن هذه المرة الأولى التي يودّع فيها أحد أبنائه، لكنها كانت الأقسى.

يقول والد أحد ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها، بصوت مكسور: «ربنا خد مني اتنين قبل كده… وده التالت. قلبي خلاص مبقاش مستحمل».

يحكي الأب أن نجله كان آخر ما تبقى له من أبنائه، بعد أن فقد اثنين في سنوات سابقة، مؤكدًا أنه لم يدخر جهدًا في محاولة إنقاذه، وظل يبحث عن علاج يعيده إلى الطريق الصحيح.

ويضيف: «كنت فاكره مكان أمان… مكان علاج، مش مكان نهاية، سلمته بإيدي، وقلت هرجعه إنسان جديد، ماكنتش أعرف إني بشوفه آخر مرة».

لم تكن دموع الأب وحدها التي سالت أمام المشرحة، بل دموع كل من سمع قصته، أبٌ ذاق الفقد مرة واثنتين، ليجد نفسه اليوم يواجه الموت للمرة الثالثة، دون أن يبقى له سوى الصبر.

واختتم حديثه بكلمات خرجت كأنها أنين:«مش طالب غير حقي… ابني دخل عشان يتعالج، مش عشان يموت. اللي حصل ده لازم حد يتحاسب عليه».

كانت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، كشفت في بيان لها أمس الاثنين، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة المرخصة بنطاق المحافظة، موضحة أنه فور تلقي البلاغ باندلاع الحريق، جرى إخطار قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث والحفاظ على سلامة المتواجدين.

وكشفت صحة القليوبية، أن الحادث أسفر عن وفاة 7 من نزلاء مركز علاج الإدمان، فيما أُصيب 11 آخرين باختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، جرى التعامل معهم، ونقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي و مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية تحسبًا لوجود أي حالات طارئة أخرى.

في السياق ذاته، كشف الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل الصحة بالقليوبية، عن تشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، والتأكد من مدى التزام المركز باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

