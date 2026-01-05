إعلان

محافظ المنيا يتفقد اللمسات النهائية لمحطة مياه الشيخ تمي بأبو قرقاص (صور)

كتب : جمال محمد

02:40 م 05/01/2026
    محافظ المنيا في محطة مياه الشيخ تمي
    محطة مياه الشيخ تمي ٢
    محافظ المنيا يتفقد محطة الشيخ تمي
    محطة مياه الشيخ تمي ٣٤
    محطة مياه الشيخ تمي

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية لمحطة مياه الشيخ تمي التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص، والتي تُعد أحد المشروعات الاستراتيجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة، لضمان دخولها الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين، موجهًا بالالتزام بالجدول الزمني وأعلى معايير الجودة، خاصة في مراحل التشطيبات النهائية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ جميع مكونات المشروع للاطمئنان على جاهزيتها، حيث تابع آليات سحب المياه من نهر النيل والتقنيات المستخدمة للتعامل مع ارتفاع المنسوب الذي يصل إلى 35 مترًا، كما اطلع على منظومة التعقيم ومعايير الأمان المتبعة لضمان جودة المياه وفقًا للمواصفات الصحية العالمية.

كما شملت الجولة تفقد غرف التحكم الآلي واللوحات الكهربائية التي تُدار بها المحطة بأحدث النظم التكنولوجية، لضمان الكفاءة التشغيلية وسرعة التدخل في حالات الطوارئ.

وأوضح كدواني أن الهدف الأسمى هو سرعة دخول المشروع الخدمة الفعلية لتوفير مياه نظيفة وآمنة ومستدامة لكل مواطن، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع احتياجات المواطنين في القرى والنجوع على رأس أولوياتها، ولن يُسمح بأي تقاعس في تنفيذ المشروعات التي تمس الحياة اليومية والصحة العامة لأهالي محافظة المنيا.

من جانبه، استعرض المهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مكونات المشروع، موضحًا أن المحطة مقامة على مساحة 21 ألف متر مربع، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 100 لتر/ثانية، وتم الانتهاء من تركيب المعدات الكهروميكانيكية، وأخذ عينات المياه بواسطة وزارة الصحة تمهيدًا للربط على الشبكة العمومية، فيما يجري حاليًا تنفيذ التجهيزات النهائية للموقع العام.

وأشار إلى أن محطة مياه الشيخ تمي تُعد من أقل المحطات هدرًا للمياه، لاعتمادها على تكنولوجيا إعادة استخدام مياه الترشيح بعد معالجتها، وسحب "الروبة" منها، فضلًا عن تزويدها بمولدات كهربائية عملاقة لضمان استمرارية التشغيل في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد العمدة، منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، أن المشروع يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، ويخدم قرى شرق النيل بإجمالي 80 ألف نسمة، ما يُنهي الاعتماد على الآبار الارتوازية التي كانت تمثل خطرًا صحيًا، ويستبدلها بمياه نقية مطابقة للمعايير العالمية، بما يعكس رؤية الدولة في توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم التغلب على تحدي ارتفاع موقع المحطة الذي يصل إلى نحو 35 مترًا فوق منسوب النيل.

