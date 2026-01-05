إعلان

أنوار العيد تعانق الجبال.. كنائس جنوب سيناء تتزين لاستقبال قداس القيامة

كتب : رضا السيد

02:14 م 05/01/2026

تستعد كنائس جنوب سيناء لصلاة قداس عيد القيامة المجيد، والمقرر أن ينطلق مساء غدًا الثلاثاء، وسط تشديدات أمنية في محيط الكنائس.

وتزينت الكنائس بالورود ومذبح المسيح والأنوار، استعدادًا لانطلاق القداس بحضور المئات من السائحين المتواجدين بكافة مدن المحافظة السياحية، ومن المقرر أن يترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، القداس بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة، وبحضور مئات السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وكثفت مديرية أمن جنوب سيناء من تواجد رجال الأمن في محيط الكنائس، وعمل تحويلات مرورية، ووضع بوابات إلكترونية أمام مدخل كل كنيسة، ورجال أمن سيدات لتفتيش السيدات المترددة على الكنائس، ومنظومة مراقبة متكاملة في محيط الكنائس.

وجهة الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات، مع تكثيف حملات النظافة في محيط الكنائس، ورفع المخلفات يوميًا، ومتابعة كفاءة أعمدة الإنارة، وتكثيف الحملات الأمنية لتأمين الكنائس، بالتوازي مع تكثيف الحملات المرورية لتنظيم حركة المرور خلال الاحتفالات.

كما أكد المحافظ، على ضرورة متابعة غرفة العمليات بديوان عام المحافظة الاحتفالات على مدار الساعة، والتواصل الدوري مع الشبكة الوطنية للطوارئ، والتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية، وفرع هيئة الإسعاف، والحماية المدنية، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأمين الاحتفالات.

جنوب سيناء صلاة قداس عيد القيامة المجيد

