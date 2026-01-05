بلع بالونة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء لهوه بالبحيرة

لقي طفل مصرعه اليوم الإثنين، اختناقًا، إثر ابتلاعه بالونة أثناء لهوه بها داخل منزله بقرية محلة قيس التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة شبراخيت إخطارًا من المستشفى العام بوصول الطفل محمود أحمد عبده، 8 أعوام، مقيم بقرية محلة قيس، جثة هامدة، ادعاء ابتلاع بالونة.

بالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفى، قرروا أنه أثناء قيام الطفل باللهو ببالونة ابتلعها عن طريق الخطأ، ما أدى إلى اختناقه ووفاته، مؤكدين عدم اتهام أحد جنائيًا في الواقعة.

حرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.